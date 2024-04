Caminhoneiros se reuniram e seguiram por toda a Avenida Brasil - Reprodução

Publicado 03/04/2024 14:43 | Atualizado 03/04/2024 15:10

Rio - Uma manifestação de caminhoneiros causou congestionamento na Avenida Brasil no início da tarde desta quarta-feira (3). Eles estavam reunidos na altura do Mercado São Sebastião, na Penha, sentido Centro.



Equipes da Prefeitura do Rio e policiais militares estiveram no local para acompanhar a manifestação e organizar o trânsito. Ainda não há informações sobre o que motivou o ato.



Segundo informações do Centro de Operações Rio, os caminhões seguiram pela via expressa. Na altura da Avenida Lobo Júnior, o trânsito também estava bastante congestionado.

