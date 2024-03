Cinco criminosos foram presos com um fuzil, duas pistolas, cinco rádios transmissores e grande quantidade de drogas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/03/2024 09:43 | Atualizado 28/03/2024 12:36

Rio - Agentes de diversos batalhões da cidade realizam, na manhã desta quinta-feira (28), operações em quase 10 comunidades da Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, as ações têm como objetivo impedir a movimentação de criminosos responsáveis por disputas territoriais e reprimir quadrilhas especializadas em roubo de veículos. Até o momento, além de armas e drogas apreendidas, cinco homens foram presos.

Em Quintino, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar), fazem uma operação nas comunidades Caixa D'Água, Saçu e Lemos de Brito. No local, cinco criminosos foram presos em flagrante com um fuzil, duas pistolas, cinco rádios transmissores e grande quantidade de drogas.

No bairro Sampaio, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) realizam uma ação nas comunidades São João, Matriz e Quieto. Até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Em Piedade, o 3º BPM (Méier) está na comunidade do Dezoito. Nas redes sociais, moradores relataram momentos de tensão. "Tiros no Morro do 18. Caveirão está na minha porta. Bala voando firme", escreveu um homem. "Intenso confronto entre traficantes e policiais militares", disse outro.

Já em Costa Barros, o 41° BPM (Colégio) está no Complexo da Pedreira. De acordo com a PM, três suspeitos atiraram contra os policiais e houve confronto, mas os homens fugiram. No local, foi encontrada uma mochila com drogas e duas granadas. Durante a ação, segundo a corporação, as equipes receberam a notícia sobre um homem baleado que deu entrada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Ainda no Complexo da Pedreira, na comunidade da Lagartixa, os agentes decidiram abordar um homem "em atitude suspeita", mas ele fugiu. Após buscas pela região, uma pistola foi encontrada e levada para a 39ª DP (Pavuna).

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Edney Canazarro de Oliveira, no Sampaio, mantém o atendimento à população, mas as atividades externas foram suspensas, em razão das operações na região.

