Linha Vermelha chegou a ter fluxo interrompido durante alguns minutos - Reprodução

Publicado 29/03/2024 08:10

Rio - Motoristas que trafegavam pela Linha Vermelha, na madrugada desta sexta-feira (29), viveram momentos de tensão. Bandidos fizeram um arrastão e trocaram tiros com policiais militares, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Carros voltaram na contramão para fugir dos assaltantes e a via chegou a ficar com o fluxo interrompido por alguns minutos.

De acordo com relatos, o confronto aconteceu durante um arrastão. Entretanto, a Polícia Militar informou que, até o momento, não foram localizadas vítimas de roubos. Nas redes sociais, pessoas relataram o pânico durante o ataque. "Eu 'tava' lá na frente, começou um tiroteiro e falaram que era arrastão", comentou um. "Que cenário de terror essa madrugada, fui pegar a Linha Vermelha, todos os carros voltando e foi se criando um trânsito caótico de madrugada", disse outro.

Segundo a PM, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizavam policiamento pela Linha Vermelha e encontraram criminosos armados, na altura do Parque Analândia. O grupo atirou e houve confronto, mas eles conseguiram fugir do local. Não houve registro de feridos, prisões ou apreensões na ação. O caso foi encaminhado para a 59ª DP (Duque de Caxias).