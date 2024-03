Na ação, os policiais apreenderam um fuzil, sete granadas, munições e um carro roubado - Divulgação / PMERJ

Rio - Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) apreenderam, na noite desta quinta-feira (28), um fuzil, sete granadas e um carro roubado na comunidade Gardênia Azul, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros entre militares e traficantes, mas os criminosos fugiram.

Durante a ação na Gardênia, de acordo com a PM, a equipe do BPChq foi atacada pelos bandidos armados. Após o tiroteio no local, os policiais ainda apreenderam nove carregadores de fuzis calibre 5.56 e diversas munições.

Todo material apreendido foi apresentado na 32ª DP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada.