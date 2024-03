Ação é realizada na Comunidade da Muzema - Arquivo pessoal/ Mário Moscatelli

Publicado 29/03/2024 12:40 | Atualizado 29/03/2024 12:45

Rio- A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (29), uma operação na Comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuam no local.

Dentre os objetivos da ação, estão localizar e prender os integrantes da facção criminosa responsável pela maioria dos roubos de veículos e cargas e pelas disputas territoriais na Capital e no Estado do Rio de Janeiro. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.