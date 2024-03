Homem foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói) - Reprodução

Homem foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói)Reprodução

Publicado 29/03/2024 16:43

Rio - Um homem, que era foragido da Justiça pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, foi preso, nesta quinta-feira (28), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi denunciado por ter cometido abuso sexual contra sua própria filha por cinco anos.

O acusado foi encontrado devido a uma denúncia do setor de inteligência do programa Segurança Presente. Uma equipe o localizou no momento em que ele andava próximo à entrada da estação das barcas da Praça Arariboia, em Niterói.

Em 2014, o homem foi denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) por estupros contra a própria filha. Os crimes teriam acontecido durante cinco anos. A vítima tinha 8 anos quando sofreu o primeiro abuso e 13 quando foi feita a denúncia. O crime aconteceu em Macaé, no Norte Fluminense.

Após 10 anos da denúncia, o mandado de prisão contra o acusado foi expedido nesta terça-feira (26) pelo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Macaé.

O homem foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde a prisão foi registrada.