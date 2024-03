O licenciamento anual é realizado de acordo com o final da placa do veículo - Divulgação

Publicado 29/03/2024 11:28

Rio - O Detran RJ prorrogou os prazos para o licenciamento anual de veículos. Aqueles com final de placa 0, 1 e 2, o prazo que terminaria em 31 de maio, será 31 de julho. Já os veículos com final 3, 4 e 5, o licenciamento pode ser feito até 31 de agosto de 2024. E por fim, os carros com final de placa 6, 7, 8 e 9, o prazo passa a ser em 30 de setembro. O novo calendário foi publicado na última quarta-feira (27) no Diário Oficial do Estado.O processo de licenciamento é 100% digital. Para obter o documento deste ano, é necessário pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), obtida no. Para dar início à ação, também será necessário ter quitado o IPVA e as multas de trânsito vencidas.