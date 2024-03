Cariocas aproveitaram o feriado para garantir os chocolates para os familiares - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 29/03/2024 15:15 | Atualizado 29/03/2024 19:07

Rio - Cariocas aproveitaram a Sexta-feira Santa (29) para garantir os chocolates de Páscoa para filhos e outros familiares. Enquanto alguns celebraram em casa, o feriado de quem deixou as compras para a última hora foi de longas filas em lojas de departamento e alguns supermercados da cidade. Em Madureira, na Zona Norte, o comércio fechado contrastava com as casas de doces cheias e as barracas de rua vendendo as mais variadas marcas de ovos, barras e bombons.

Nas lojas, os clientes se depararam com ovos de Páscoa de vários tamanhos, com preços a partir de R$ 14,99, além de promoções de caixas de bombom e barras de chocolate. Para a criançada, os doces temáticos e com personagens eram os mais procurados pelos pais. Mãe de um menino de 3 anos, a visual mídia Jaqueline Jade, de 29 anos, comprou três ovos dos desenhos favoritos do filho. Ela diz que apesar de considerar a guloseima cara, o gasto é compensado pela alegria dele.

"Todos os chocolates que comprei são para o meu filho. Três ovos de Páscoa, duas caixas de bombom e outros doces. Todos os anos eu compro um monte de chocolates e dou para ele. Ele não é muito quietinho, mas está merecendo. Eu só tenho ele, mas sempre compro um monte, todo mundo acha que é para várias pessoas, mas é tudo para ele. O ovo de Páscoa é caro, mas eu sempre faço um esforço para comprar, porque para ver o sorriso do nosso filho, vale à pena", afirmou.

Mas, não é qualquer chocolate que agrada os pequenos. A auxiliar administrativa Monique Rodrigues, de 30 anos, conta que passou os últimos dias procurando o ovo de Páscoa favorito do sobrinho, de 9 anos, e só conseguiu o encontrar nesta sexta-feira, em uma loja no Mercadão de Madureira. Apesar de ter pago pouco mais de R$ 50 no chocolate, ela diz que não deixaria de agradar a criança.

"Está muito difícil encontrar esse ovo em específico, está muito procurado, foi muito difícil de achar. Já tinha procurado em todos os lugares e não encontrei, consegui achar aqui. Meu sobrinho pediu, então, não dava para não vir atrás. Eu vim todos os dias procurar e só achei aqui, em cima da hora. E esse ovo de páscoa é 'carinho', ele está sempre mais caro que os outros, mas eu já esperava. Meu sobrinho sempre pede esse, fico com medo de levar outro e decepcionar, então levo o que ele pediu mesmo. É uma vez só por ano, a gente acaba fazendo as vontades".

Os coordenadores comerciais Amanda Gomes, 30, e Lucas Chaves, 29, aproveitaram o feriado para escolherem juntos os chocolates com que vão se presentear, como fazem todos os anos. O casal esperava comprar um ovo de Páscoa que não encontraram, mesmo após muita procura. Eles então decidiram trocar caixas de bombom do mesmo sabor.

"Viemos escolher nossos chocolates para trocar. Estamos procurando um ovo de Páscoa, mas não encontramos em nenhum lugar, ele sumiu, de repente todo mundo gosta desse. Como não encontramos, vamos levar caixas desse bombom para dividirmos. A gente não queria deixar para última hora, mas foi o momento que deu para vir, porque a gente gostar de escolher junto. Como sempre, está caro, mas não tem muito o que fazer. Tem ano que a gente nem compra ovo de Páscoa, ficamos só nos bombons", relatou Amanda.

Tradição de família



Para alguns cariocas, presentear não só as crianças, mas toda a família é uma tradição que não pode ser quebrada. Nesses momentos, a busca pelos doces mais em conta e promoções fazem a diferença. A assistente administrativa Paloma de Siqueira, 30, disse que encontrou boas ofertas e comprou seis caixas de bombom para os parentes e ainda conseguiu garantir chocolates para ela e o marido, o auxiliar administrativo Igor Uzeda, 36.

"A gente costuma comprar chocolates para a família todos os anos, priozamos familiares próximos e as crianças. Todo ano tem que ter, faz parte. Escolhemos as caixas de bombom porque é mais em conta, mais democrático e mais fácil de agradar todo mundo. Conseguimos boas promoções, então valeu muito à pena. Compramos seis caixas para a família, mas também compramos duas para a gente e um ovo de páscoa, a gente tem que se presentear, também, para valer à pena o perrengue", brincou a assistente.

"Eu achei os preços até acessíveis, porque vi bem mais caro em outros lugares. Ano passado também estava mais caro, esse ano achei mais em conta. Tem que procurar bastante, garimpar, para encontrar os melhores preços. Se for no primeiro lugar que achar, acaba gastando muito dinheiro", disse o pintor José Carlos Marques, de 52 anos. Ele conta que não abre mão de ver a felicidade da família e por isso, nunca deixa de comprar os chocolates.

"Comprei chocolates para a família, para todo mundo. Nessa época de Páscoa, a gente tem que lembrar de todo mundo, não pode deixar ninguém de fora, nem que seja um bombozinho, a gente tem que levar. Estou levando um ovo para a esposa, duas caixas de bombom e barras de chocolate. Eu nem espero ganhar em troca, porque a minha maior felicidade é ver o sorriso no rosto deles", completou o pintor.

Clientes trocam caixas de bombom por cestas personalizadas

As calçadas de Madureira também foram tomadas por camelôs vendendo ovos, caixas e barras. Na Estrada do Portela, uma das vias mais movimentadas do bairro, as barracas ofereciam preços parecidos com os das lojas. Em algumas delas, havia ainda a opção de cestas com diversas chocolates e outras guloseimas, a partir de R$ 40. A atendente de uma loja de doces do Mercadão contou que, nessa Páscoa, a procura pelo item superou as vendas tradicionais da época, já que elas podem ser personalizadas com as preferências dos clientes.

"Os clientes estão procurando mais cestas grandes, com ursinhos de pelúcia de personagens que estão na moda, canecas, outras opções além do chocolate, tanto para criança, quanto para adulto. Caixa de bombom, muito raro levarem, hoje em dia as pessoas estão preferindo comprar uma cesta, do que só levar a caixa. A gente também monta a cesta, para ficar bem personalizada, a gosto do cliente. Aqui na loja, eles conseguem encontrar tudo o que eles precisam, porque tem os chocolates, mas também tem almofadinha, pelúcia, canecas, não precisam ficar rodando em várias lojas para poder comprar tudo", explicou Sara Vitória, 20.

"Já os ovos, a procura é grande pelos infantis, é muita gente atrás de ovo infantil. Quando não tem o que eles querem, acabam montando a cesta. As caixas de bombom ficaram para trás, acho que as crianças já não querem mais. O legal da cesta é que dá para personalizar, então eles botam o que gostam, outros tipos de guloseimas e não só chocolate, então fica bem mais completa. Nessa época de Páscoa, a cesta sai mais para crianças, porque as pessoas querem presentear os afilhados, sobrinhos, amiguinhos ou levar para a tia da escola", disse a gerente do estabelecimento, Adriana Torres, de 41 anos, que afirmou também ter notado crescimento nas vendas deste ano.

"Esse ano, estamos vendendo mais que o ano passado. A gente investiu bem na loja e está bem melhor que o ano passado. O esperado é que amanhã seja ainda melhor, tenha ainda mais movimento, para deixar a loja sem nada, só no vidro. A loja está preparada, a equipe está completa, está tudo pronto. A gente tem muita variedade, então os clientes se surpreendem e não precisam ficar procurando produtos em outras lojas. Até a parte de decoração e o cartãozinho nós temos".