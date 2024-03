Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya - Divulgação / Agência Brasil

Publicado 29/03/2024 15:49

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta sexta-feira (29), que o decreto de epidemia de dengue se mantém no Estado do Rio. De acordo com o órgão, o número de casos prováveis da doença ainda é considerado alto por técnicos e especialistas. Mais cedo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade do Rio determinou o fim do estado de epidemia devido a melhora da situação no município.

A SES destacou que continua monitorando o índice de casos de dengue nas 92 cidades do estado e, apesar das projeções apresentaram tendência de queda, os parâmetros epidemiológicos avaliados diariamente por técnicos do Centro de Inteligência em Saúde do órgão ainda indicam uma grande quantidade de casos e taxa de incidência acima de mil casos por 100 mil habitantes na maioria dos municípios.





"Nosso plano estadual de contingência da dengue e os parâmetros que utilizamos para avaliação da epidemia ainda não apontam para um resultado que nos permita dizer que estamos livres da epidemia. É fundamental que a população siga atenta aos cuidados para eliminação de focos do mosquito e também aos sinais e sintomas que possam surgir. A dengue é uma doença febril, aguda e muito dinâmica. Por isso, a necessidade de acompanhamento médico para evitar agravamento dos quadros e, principalmente, óbitos", explicou Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde.



Fim da epidemia na capital

A SMS do Rio anunciou, na manhã desta sexta-feira (29), o fim da epidemia de dengue na cidade. Segundo a pasta, houve queda no número de casos e melhora na situação da doença no município. Até o momento, o Rio registrou sete óbitos e quase 100 mil casos da doença.

O fim da epidemia significa que os casos diminuíram na cidade e que não há um colapso pelo excesso de atendimentos nos postos de saúde. No entanto, a prefeitura recomenda que os cuidados com a prevenção dos focos devem ser mantidos para que o quadro epidemiológico não piore.



A prefeitura informou, ainda, que os polos de atendimento que estavam sendo usados para a dengue serão direcionados para a vacinação contra a gripe.

"Com a redução do número de casos de dengue, a gente já pode ir desmobilizando os polos de atendimento e levando toda essa força de trabalho para o cuidado e vacinação contra influenza. Hoje, temos menos de 500 casos de dengue por dia na cidade do Rio, o que coloca q gente em um cenário epidemiológico muito mais favorável, podendo considerar o fim do estado de emergência e o fim do período epidêmico de dengue na cidade. Foi uma epidemia com 82 mil casos de dengue e sete óbitos, foi uma epidemia que, de fato, a atuação dos profissionais de saúde reduziu a taxa de letalidade da doença e a taxa de internação", disse o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, ao DIA.