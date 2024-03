Campanha de vacinação contra a gripe teve início no último dia 21 - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 29/03/2024 10:30

fim da epidemia de dengue no Rio, a atenção da prefeitura está voltada para a gripe. Segundo o secretário Daniel Soranz, a influenza é a doença que mais interna e mais mata na cidade. A prefeitura informou, ainda, que todos os polos de atendimento que estavam sendo usados para a dengue serão direcionados para a vacinação contra a gripe. Rio - Após o anúncio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre o, a atenção da prefeitura está voltada para a gripe. Segundo o secretário Daniel Soranz, a influenza é a doença que mais interna e mais mata na cidade. A prefeitura informou, ainda, que todos os polos de atendimento que estavam sendo usados para a dengue serão direcionados para a vacinação contra a gripe.

"Com o fim da epidemia de dengue, a gente desloca todos os nossos esforços para o cuidado à influenza porque a gripe é a doença que mais interna e mais mata na cidade do Rio. É muito importante que os cariocas se vacinem e se protejam contra a doença em uma das nossas 237 unidades de saúde. A vacina de influenza é de muita qualidade e protege contra quatro tipos de gripe", informou Soranz.

iniciou a campanha anual de vacinação contra a gripe no último dia 21. Neste primeiro momento, a vacina é dedicada somente para as pessoas dos grupos prioritários. Ainda não há previsão de quando a imunização será liberada para toda a população. O imunizante é de dose única e aplicado anualmente, ou seja, quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose em 2024. A prefeitura do Riono último dia 21. Neste primeiro momento, a vacina é dedicada somente para as pessoas dos grupos prioritários. Ainda não há previsão de quando a imunização será liberada para toda a população. O imunizante é de dose única e aplicado anualmente, ou seja, quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose em 2024.

Até 31 de maio, a vacina estará disponível a idosos, crianças de seis meses a 5 anos, profissionais da saúde e educação, gestantes, puérperas, entre outros públicos. A meta da SMS é imunizar 90% do público-alvo, mais de 1,5 milhão de cariocas.

Para se vacinar, basta comparecer com documento de identificação e caderneta de vacinação, além de comprovante de classificação como grupo prioritário. As unidades de Atenção Primária abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O Dia D de mobilização pela vacina acontecerá em 13 de abril, quando a SMS fará ações de divulgação e sensibilização por toda a cidade.

Grupos prioritários

São considerados grupos prioritários as pessoas de 60 anos ou mais; crianças de seis meses a 5 anos; gestantes em qualquer idade gestacional; trabalhadores de saúde; professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas; povos indígenas e quilombolas; entre outros grupos.

Pessoas com comorbidades também fazem parte deste público preferencial e poderão apresentar uma autodeclaração da condição clínica. A lista completa das pessoas que fazem parte do grupos de prioridade pode ser acessada no site da prefeitura.