Campanha de vacinação contra a gripe começou nesta quinta-feira (21) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 11:54 | Atualizado 21/03/2024 15:00

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, nesta quinta-feira (21), a campanha anual de vacinação contra a gripe. A vacina estará disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária (centros municipais de saúde e clínicas da família) e, neste primeiro momento, é dedicada somente para as pessoas dos grupos prioritários - comorbidades e outros casos. Ainda não há previsão de quando a imunização será liberada para toda a população.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a vacina está atualizada para proteger das principais cepas do vírus: Influenza A e B, H1N1 e H3N2. O imunizante é de dose única e aplicado anualmente, ou seja, quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose em 2024.

Em entrevista ao DIA, Soranz explicou que o quadro epidemiológico do Rio está mudando. Enquanto os casos de de dengue diminuem, os de Influenza estão crescendo.

"O número de casos de Influenza está aumentando e vai se tornando a nossa principal preocupação. Já tivemos pico de mais de 2.500 casos de dengue em um único dia e, neste momento, esse número está diminuindo com muita velocidade. Isso está mudando o perfil epidemiológico para esses casos de gripe", comentou Soranz, que completou: "Lembrando que a gripe é a doença que mais mata e mais interna no Brasil, por isso é muito importante estarmos atentos a isso e começar a vacinação."

Soranz afirmou, ainda, que o planejamento da Secretaria prevê que se os casos de dengue continuarem diminuindo, os polos começarão a ser fechados, fazendo com que a força de trabalho seja direcionada para os cuidados da gripe. Apesar disso, ele ressaltou que o município segue com a campanha de vacinação contra a dengue, beneficiando crianças e adolescentes.

"Normalmente os casos de gripe são maiores nos meses de inverno, então começar a vacinação agora é uma maneira até de se antecipar a este pico. Por isso é muito importante que todos se vacinem o mais rápido possível", reforçou o secretário.

Demétrio Batista de Oliveira, de 55 anos, toma a vacina da gripe desde 2016 e nesta quinta-feira foi até o Super Centro Carioca de Vacinação para tomar a dose deste ano. Ele chegou no local por volta das 9h45 e fez todo o procedimento de maneira rápida.

"Desde que começou as campanhas contra a Influenza, todo ano eu tomo a vacina. Desde então, eu nunca tive nenhum problema de gripe. Alguns anos atrás, eu sempre tinha uma gripezinha, depois nunca mais eu tive isso", ressaltou o produtor.

Deco Oliveira, como é conhecido, ainda reforçou a importância de todos se vacinarem: "É a melhor forma de prevenir qualquer doença desse tipo. Se eu pegar algumas dessas gripes, eu sei que as consequências serão muito menores", reforçou.

O professor de educação física, Ricardo Vicente dos Santos Cabral, de 58 anos, dá aula para idosos e sempre se vacina para proteger seus alunos.

"Eu posso colocar em risco a saúde dos meus alunos mais idosos caso eu pegue alguma gripe, além de prejudicar a saúde de terceiros. Agora eu consigo trabalhar tranquilo, pois sei que estou imunizado e não vou passar nenhuma doença para ninguém. Como que eu quero cuidar dos outros e não vou cuidar de mim? Tenho que ser exemplo", comentou.

Há 10 anos se vacinando, Ricardo busca conscientizar seus alunos e familiares a também se imunizarem. Ele argumenta que a campanha é importante pois além de evitar ficar doente e fortalecer a saúde, ajuda a diminuir a superlotação de hospitais.

"Uma das coisas que percebi é que, coincidentemente ou não, desde que comecei a tomar a vacina, nunca mais fiquei gripado. Minha saúde ficou melhor", reforçou.

Para se vacinar, basta comparecer com documento de identificação e caderneta de vacinação, além de comprovante de classificação como grupo prioritário. As unidades de Atenção Primária abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Já o Super Centro Carioca de Vacinação, no complexo do Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, Zona Sul, e o Super Centro Carioca de Vacinação, no Park Shopping Campo Grande, na Zona Oeste, funcionam de domingo a domingo, das 8h às 22h.

O Dia D de mobilização pela vacina acontecerá em 13 de abril, quando a SMS fará ações de divulgação e sensibilização por toda a cidade. A meta é imunizar mais de 1,5 milhão de cariocas, o que representa 90% da população alvo.

Veja quem são os grupos prioritários

São considerados grupos prioritários as pessoas de 60 anos ou mais; crianças de seis meses a 5 anos; gestantes em qualquer idade gestacional; trabalhadores de saúde; professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas; povos indígenas e quilombolas; entre outros grupos.

Pessoas com comorbidades também fazem parte deste público preferencial e poderão apresentar uma autodeclaração da condição clínica. A lista completa das pessoas que fazem parte do grupos de prioridade pode ser acessada no site da prefeitura

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci