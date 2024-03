Crianças integram o projeto 'Ballet Manguinhos', que fica na Zona Norte do Rio - Divulgação / MetrôRio

Crianças integram o projeto 'Ballet Manguinhos', que fica na Zona Norte do RioDivulgação / MetrôRio

Publicado 29/03/2024 16:32

Rio - Cerca de 70 crianças e adolescentes do projeto social "Ballet Manguinhos" receberam chocolates em comemoração à Páscoa, nesta quinta-feira (28). A iniciativa atende jovens de 14 comunidades próximas à estação de metrô Maria da Graça, na Zona Norte.

A sede da ONG, localizada no complexo de favelas de Manguinhos, foi visitada por representantes do MetrôRio, que presentearam o grupo com caixas de bombons, sortearam bicicletas e assistiram a uma apresentação.

Segundo a concessionária, a ação teve objetivo de estreitar o relacionamento com as comunidades do entorno das estações.