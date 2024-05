Anny e Matteus - Reprodução / Instagram

Anny e MatteusReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2024 17:39

Rio - O ex-BBB Matteus pediu, durante uma live no Instagram, que os internautas parem com os ataques feitos à Anny, sister com quem teve um relacionamento no "BBB 24", antes de o brother se envolver com Isabelle.



Na publicação, o gaúcho pediu para que não haja brigas entre torcidas. "Por favor, não fiquem atacando a Anny. É uma guria que eu vivi algo muito especial dentro da cara. Quero que ela seja muito feliz. Ela e o gurizinho dela, a família... Todo mundo que está ao redor dela", disse ele no vídeo.