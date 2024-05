Bailarinos de Madonna curtem festa na piscina do Copacabana Palace - Reprodução / Instagram

Bailarinos de Madonna curtem festa na piscina do Copacabana PalaceReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2024 18:01

Rio - A energia do Rio já contagiou os bailarinos de Madonna. Na noite desta segunda-feira (29), eles se reuniram na piscina do Copacabana Palace para comemorar o aniversário do dançarino Marvin Gofin. Nos Stories, do Instagram, Sasha Mellory mostrou a equipe se divertindo.

fotogaleria

No vídeo, Marvin segura um bolo de aniversário enquanto os outros bailarinos começam um coro de 'parabéns para você', na versão em inglês. Como homenagem, parte da equipe exibia uma camisa com a foto do dançarino.

Além de aproveitarem muito a piscina do Copacabana Palace, uma parte dos dançarinos foi desbravar as ruas do Rio. Jal Joshua mostrou um grupo chegando nos Arcos da Lapa, no Centro, e Matthew Jamal compartilhou um vídeo na roda de samba da Pedra do Sal.

Nas redes sociais, os bailarinos compartilharam a chegada à Cidade Maravilhosa. Nos Stories, Marvin mostrou a equipe se aproximando do Copacabana Palace, em um ônibus privativo, e filmou o palco montado nas areias da praia. "Rio, nós estamos aqui", escreveu ele no vídeo que mostra os dançarinos admirados com a estrutura do show e com os fãs na porta do hotel.