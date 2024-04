Davi recupera conta do Instagram - Reprodução do Instagram

Publicado 30/04/2024 09:27 | Atualizado 30/04/2024 09:29

Rio - Campeão do "BBB 24", Davi Brito contou aos fãs, na madrugada desta terça-feira, que conseguiu recuperar sua conta no Instagram. Em um vídeo publicado na rede social, o baiano agradeceu o apoio que recebeu dos seguidores, após ter seu perfil na rede social hackeado, e disse que voltará a publicar conteúdos na rede social.

"Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que se movimentaram para me ajudar. Graças a Deus a conta foi recuperada com sucesso. Amanhã estaremos aí voltando às atividades com todo vigor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, mesmo. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Estaremos aí de volta com as atividades no Instagram com normalidade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, mesmo", afirmou Davi, que lamentou a situação.

"Fico muito triste. Estou muito triste com essa situação que aconteceu, porque não é fácil e não está sendo fácil. Mas, com toda a luta, com tudo que está acontecendo, a gente está indo para cima com toda a força que a gente tem. Quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe e conta recuperada com sucesso. Muito obrigado. A palavra é 'gratidão'. Um beijo, fiquem com Deus", concluiu.

Na noite desta segunda-feira, o perfil oficial de Davi Brito no Instagram foi hackeado e criminosos tentaram aplicar golpes nos seguidores do baiano. No X, a equipe do e´x-BBB alertou sobre a situação. "Hackearam a conta do Instagram de Davi Brito e de Raquel Brito! Estamos na busca para recuperarmos o acesso. Pedimos que, por favor, não caiam em nada, mensagens e nem stories, nos perfis de Davi Brito e Raquel Brito".