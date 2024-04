Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2024 09:23

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, compartilhou uma reflexão nas redes sociais na segunda-feira (29) após ser impactada por uma propaganda de shampoo. Ela contou que pensou em comprar o produto, mas logo lembrou que está careca devido ao tratamento contra a leucemia, um câncer que foi diagnosticado no início do ano.

A influenciadora explicou que ainda tem a sensação de ter cabelo, mesmo estando careca, descrevendo isso como algo "louco". Ela escreveu: "É muito doido como uma vida toda com cabelo faz a gente não entender muito bem quando fica careca. Muitas vezes eu tenho a sensação que estou de cabelo preso! Já acostumei a olhar no espelho e me ver assim, mas eu ainda sinto como se tivesse cabelo às vezes. Que loucura né?!".Ela também mencionou que tem alguns fios, mas eles ainda estão caindo devido às quimioterapias pré-transplante, que foram intensas. Ela não sabe quando os cabelos voltarão a crescer, mas no momento essa não é sua maior preocupação. A influenciadora expressou esperança de que, quando os cabelos começarem a crescer novamente, isso representará uma fase positiva em seu tratamento.