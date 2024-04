Luisa Arraes e Johnny Massaro - Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 30/04/2024 07:31

Rio - Luisa Arraes e Johnny Massaro marcaram presença no Espaço Itaú de Cinema, em São Paulo, na noite desta segunda-feira, para conferir a estreia do filme 'Transe'. Protagonistas do longa, dirigido por Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães, os artistas posaram juntos para fotos no local.

Outros famosos que também prestigiaram a estreia do filme foram: Ravel Andrade, Andréia Horta, Tuca Andrada, Virgínia Cavendish e Bella Camero.

De acordo com a sinope de 'Transe', Luisa (Luisa Arraes) é uma atriz que vive com seu namorado músico, Ravel (Ravel Andrade). Ela conhece Johnny (Johnny Massaro), um espírito livre, e os três vivem um relacionamento baseado no amor livre quando um perigo iminente ameaça colocar o futuro de todos em risco.