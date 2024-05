Cerca de 3 mil policiais militares e centenas de agentes da Guarda Municipal também atuarão no megashow - Renan Areias / Agência O Dia

Cerca de 3 mil policiais militares e centenas de agentes da Guarda Municipal também atuarão no megashowRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 12:28 | Atualizado 01/05/2024 13:07

Rio - A Polícia Civil mobilizou 1,5 mil agentes nas delegacias do Rio para o show da Madonna , que acontecerá no próximo sábado (4), na Praia de Copacabana, na Zona Sul. O esquema, que começou nesta quarta-feira (1º), conta com policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e das distritais de Apoio ao Turismo (Deat), Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) e Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo a Polícia Civil, centrais de flagrantes estarão em funcionamento na 12ª DP (Copacabana), 14ª DP (Leblon) e 13ª DP (Ipanema), na Zona Sul, onde também haverá atuação do Juizado Especial do Torcedor e de Grandes Eventos. O plano de segurança inclui, ainda, reforço nas delegacias do Centro e na de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

Já a Polícia Militar, disponibilizou 3,2 mil policiais para o dia do espetáculo, que marca o encerramento da turnê "The Celebration Tour" em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora americana. Ao todo, serão 150 pontos de bloqueios e 18 pontos de revista com detectores de metal nos acessos à praia. Os militares vão operar com 12 câmeras de reconhecimento facial, 64 viaturas, quatro drones e 65 torres de observação.

Mais de mil agentes da Seop e Guarda Municipal

O esquema operacional da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal (GM) contará com emprego de 1.130 agentes, 71 viaturas, 32 motocicletas e 10 reboques. As equipes farão ações de ordenamento urbano e de trânsito.



O Grupamento de Operações com Cães (GOC), da GM, vai fazer um patrulhamento preventivo no entorno das estações de metrô Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos, em Copacabana. Já a Seop atuará na fiscalização dos barraqueiros de praia e comércio ambulante. De acordo com a pasta, a venda de bebidas em garrafas de vidro é proibida e a mercadoria poderá ser apreendida, caso haja flagrante.



A Guarda Municipal também vai impedir o estacionamento irregular e os agentes ficarão nos bloqueios implementados pela CET-Rio na região. Além disso, a Seop controlará o tráfego dos táxis para coibir infrações e a cobrança indevida de corridas.

Nesta quinta-feira (2), dois dias antes do show, o estacionamento será proibido em quase todas as vias de Copacabana. No dia do megashow, a pista junto à areia da Avenida Atlântica será fechada a partir das 7h, assim como acontece nos domingos e feriados. A partir das 11h, a via mais próxima aos prédios também terá o fluxo suspenso. Apenas táxis e ônibus poderão acessar o bairro depois das 18h. Às 19h, Copacabana estará totalmente fechada ao trânsito e os acessos serão reabertos às 4h, de domingo (5).