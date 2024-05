Deolane Bezerra se irrita com trabalho espiritual deixado na porta de casa - Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2024 11:43 | Atualizado 01/05/2024 11:50

Rio - Deolane Bezerra, de 36 anos, compartilhou um vídeo com seus seguidores do Instagram nesta quarta-feira (1) reclamando que deixaram um trabalho espiritual na frente da sua mansão, localizada em um condomínio de luxo na Grande São Paulo. A influenciadora se irritou com a situação e mostrou o despacho como são chamadas as oferendas nas religiões de matriz africana.



"Vou ali na praia, não vou pular 7 ondas, vou pular 700. Comer um camarão, um peixe, tomar água de coco, um milho cozido e um algodão-doce. É muita oração, fizeram um trabalhinho e jogaram lá na porta de casa", disse Deolane.



"Só para avisar, coisa ruim aqui não pega. Se for coisa boa, amem. Jesus confirma, e Deus aprova", continuou.



"Como o inimigo não vai ficar furioso? Eu com essa vidinha safada, em plena terça-feira na praia. Não pega em mim essas coisas aí. É igual chifre, só pega em quem acredita. Está gastando dinheiro à toa, flor está caro e vela também", completou.