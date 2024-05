Mariana Gross se diverte sambando ao lado de Belo durante festa - Reprodução / Instagram

Mariana Gross se diverte sambando ao lado de Belo durante festa Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2024 10:20 | Atualizado 01/05/2024 11:23

Rio - Mariana Gross, 45 anos, publicou nesta terça-feira (30) um vídeo nas redes sociais sambando e se divertindo ao lado de Belo, de 50, que estava se apresentando na festa de Erick Bretas, ex-chefe do Globoplay.

A apresentadora do "RJ1", telejornal da TV Globo, impressionou os fãs ao sair do papel de jornalista e aparecer dançando ao som de "Não Deixe o Samba Morrer". Belo também demonstrou estar curtindo o evento, mesmo após anunciar o término do casamento de 12 anos com Gracyanne Barbosa