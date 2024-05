Jessie J compra camisa do seu show com ambulantes em São Paulo - Reprodução / Instagram

Jessie J compra camisa do seu show com ambulantes em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 01/05/2024 13:37 | Atualizado 01/05/2024 13:42

Rio - Jessie J, de 36 anos, está no Brasil para fazer dois shows no país, sendo um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, viralizou um vídeo da cantora britânica comprando uma camisa dela mesma com os vendedores ambulantes da capital paulista antes do evento que ocorreu nesta terça-feira (30), no Espaço Unimed.

fotogaleria

Nas imagens, a artista aparece dentro do carro cumprimentando os vendedores e mostra a blusa que comprou. "Você quer uma [camisa] grande ou pequena?", perguntou ela para o motorista do veículo em que estava.



A apresentação é a primeira de uma série de 12 shows até agosto deste ano. A temporada não é uma turnê fechada, mas um compilado com os grandes sucessos da artista ao longo dos anos. Ela ainda se apresenta no Brasil nesta quinta-feira (2), no Vivo Rio.



Confira: