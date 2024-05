Anitta rebate críticas por funk proibidão em novo álbum - Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2024 09:33 | Atualizado 01/05/2024 09:34

Rio - Anitta, 31 anos, rebateu na noite desta terça-feira (30) através do Stoires no Instagram, as críticas por falar muitos palavrões no novo álbum 'Funk Generation: A Favela Love Story'. A artista sugeriu seu próprio projeto infantil, "Clube da Anitta", para quem deseja "música educacional".



A cantora iniciou o assunto agradecendo sucesso e repercussão seu novo disco explora o funk brasileiro. "Que revolução. Estou muito feliz com os resultados do meu álbum. Não imaginava nem metade de tudo o que está acontecendo. Como falei, era um álbum tão arriscado, com tanta coisa nova e diferente. Eu não imaginava, estou surpresa e feliz".



Em seguida ela rebateu os comentários de quem não aprovou o projeto. "Quem quiser música educacional e com mensagens positivas para crianças é só seguir o Clube da Anittinha. É um projeto que tenho há anos, feito com muito cuidado. Passou pelas mãos de muitos profissionais para ter músicas com a mesma qualidade das minhas, os produtores de Bang fizeram as músicas do Clube comigo. Para quem está interessado nesse tipo de música com conteúdo, tem todos os temas e tipos de informação para crianças e adolescentes. É, realmente, um projeto que fizemos com mil cuidados que passa mensagens incríveis de amizade, estudo, profissões e idiomas".

"O Clube da Anittinha é um projeto meu que traz essa veia mais educacional, com informação e aprendizados para crianças e adolescentes. Para quem está a fim só de rebolar, curtir, ir para a balada, se jogar, ouvir umas besteiras, aí é o Funk Generation. Para lembrar da história do funk, ouvir a sonoridade do funk de anos atrás até hoje do jeitinho que é: repetitivo, f***, soca e toma. Quem não f***? Todos nós. Até porque nem estaríamos aqui se ninguém f******”, falou.



"Então, quem estiver afim desse rolê: continue dando o play em Funk Generation e me surpreendendo com tanto resultado incrível. Como falei, eu não esperava. Esperava metade disso, mas não tão incrível", finalizou.