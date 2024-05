Monique Alfradique é confundida com Madonna - Reprodução do Instagram / Reprodução do X

Publicado 01/05/2024 12:43 | Atualizado 01/05/2024 12:43

Rio - Monique Alfradique usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para contar que foi confundida com a cantora Madonna. Fãs da Rainha do Pop acharam que tivessem visto a Rainha do Pop no Forte de Copacabana, mas, na verdade, se tratava da atriz de 38 anos. Usando um conjunto estampado, chapéu e óculos escuros, a artista estava no local gravando o programa "Beach Life".

"Estou gravando meu programa 'Beach Life'. Cheguei para filmar aqui, na diária, de manhã, e recebo algumas notícias dizendo que o Madonna estava em Forte Copacabana. Eu falei, 'como assim o Madonna estava em Forte Copacabana ontem? E eu não falei com ela? Eu estava gravando lá'. Quando eu vejo a matéria, quem era a Madonna? Eu, a Madona de Niterói", comentou Monique.

Ela, então, aproveitou para exaltar a artista norte-americana, que está hospedada em um hotel luxuoso na Zona Sul do Rio, e revelou que vai assistir o show da cantora na praia de Copacabana, neste sábado. "E eu quero dizer que eu amei também ser confundida, porque ela pra mim não referia se ele é forte, autêntica, independente. Eu sou fã dela desde sempre. Estarei no show o sábado. E aí, fica o convite, né Madonna? Quer gravar comigo no Forte Copacabana? Dessa vez, verdade?", disse.