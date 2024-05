Nadja Haddad celebra alta hospitalar após 38 dias internada - Reprodução / Instagram

Nadja Haddad celebra alta hospitalar após 38 dias internada Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2024 11:01 | Atualizado 01/05/2024 11:03

Rio - Nadja Haddad, 43 anos, comemorou nesta terça-feira (30) através do Stories no Instagram, sua alta hospitalar após 38 dias internada. A apresentadora, que deu à luz gêmeos, Antônio e José, no dia 25 de abril , havia sido internada no fim de março porque apresentou um encurtamento do colo do útero, exigindo cuidados e acompanhamentos da equipe médica.