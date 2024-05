Agente escondeu os tabletes na calça e no coturno - Reprodução

Publicado 05/05/2024 13:46

Rio - Um policial penal foi flagrado, na manhã deste domingo (5), ao tentar entrar com 3,3 kg de maconha na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, conhecida como Bangu 4, no Complexo de Gericinó. O agente tentou fugir, mas foi detido por colegas e encaminhado à 34ª DP (Bangu).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o policial estava chegando para um plantão quando outros agentes repararam que ele estava com um volume desproporcional na roupa. O suspeito tentou fugir, mas foi imobilizado por outros policiais, que encontraram 10 tabletes de maconha escondidos na calça e no coturno.

A Corregedoria da Seap informou que abrirá um procedimento administrativo disciplinar contra o servidor preso em flagrante. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.