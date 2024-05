Com temperaturas elevadas na cidade, banhistas lotaram a praia de Copacabana - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 05/05/2024 15:18 | Atualizado 05/05/2024 15:20

Rio - Os cariocas enfrentarão mais uma semana de calor intenso e falta de chuvas na cidade. Segundo o Sistema Alerta Rio, até quarta-feira (8) o tempo permanecerá estável, com ventos fracos a moderados.Ainda neste domingo (5), um sistema de alta pressão atua na cidade e causa temperaturas estáveis e elevadas. Ao longo do dia, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado. Os termômetros ficarão entre 20°C e 37°C.Pela manhã, cariocas e turistas aproveitaram o calor na praia de Copacabana, ainda em clima de show da Madonna. Alguns fãs optaram por prolongar a experiência e ignorar o cansaço, enquanto outros usaram a areia como cama para descansar.

Entre segunda (06) e quarta-feira (08) o tempo continuará estável, com poucas nuvens no céu e ainda sem chuva na cidade. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão elevadas ao longo do período.A máxima prevista para essa segunda (6) é de 35°C e a mínima de 18°C. Na terça (7) os termômetros devem variar entre 36°C e 19°C e na quarta (8) entre 37°C e 20°C.Já na quinta-feira (9) há previsão de aumento gradativo de nebulosidade, com predomínio de céu parcialmente nublado, mas ainda há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A máxima deverá ser de 37°C e a mínima de 21°C.