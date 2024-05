Com um público de mais de 28 mil visitantes, a feira se destacou pela sua abrangência, abordando desde o artesanato até a gastronomia - Divulgação

Com um público de mais de 28 mil visitantes, a feira se destacou pela sua abrangência, abordando desde o artesanato até a gastronomiaDivulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 05/05/2024 12:23

Rio - A 16ª edição da Rio Artes, reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, encerra suas atividades com números impressionantes e um ambiente vibrante repleto de oportunidades. Durante cinco dias, o Centro de Convenções Expomag se tornou o epicentro da economia criativa, reunindo empreendedores, artesãos e entusiastas em um evento que agitou tanto o cenário cultural quanto econômico da cidade.

Com uma participação de mais de 28 mil visitantes, a feira destacou-se pela sua diversidade, abrangendo desde artesanato até gastronomia, moda, decoração e saúde. Mais do que uma simples exposição, a Rio Artes 2024 tornou-se um espaço para negócios e conexões estratégicas, impulsionando o crescimento de diversos setores.

Entre os 50 expositores presentes, instituições de renome como Sesc, Senac, Sebrae, Senai Cetiqt, Banco Acredita e os Correios contribuíram com serviços e ações essenciais para os produtores da economia criativa. Além disso, a iniciativa de oferecer 5.000 ingressos gratuitos, em colaboração com órgãos governamentais e entidades como Sesc/Senac e Sebrae, democratizou o acesso ao evento e estimulou a participação do público.

Uma das novidades desta edição foi a participação de artesãos portugueses, resultado da parceria com o Instituto INDEEVAR. Essa colaboração internacional não só enriqueceu a diversidade cultural do evento, mas também abriu portas para novas oportunidades de negócios entre Brasil e Portugal.