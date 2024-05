Objetos perfurocortantes apreendidos no show da Madonna - Reprodução

Objetos perfurocortantes apreendidos no show da Madonna Reprodução

Publicado 05/05/2024 10:04 | Atualizado 05/05/2024 15:09

Rio - Até às 2h da madrugada deste domingo (5), a Polícia Militar apreendeu 161 objetos perfurocortantes nos diversos pontos de bloqueio e revista nas ruas de acesso à Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde aconteceu o show da cantora Madonna. Além disso, 33 suspeitos foram conduzidos para delegacias da região.



Na foto, é possível ver que foram apreendidas facas de diversos tamanhos e tipos, garfos, tesouras de diferentes tipos, ferramentas e alicates.



Ainda durante o esquema de policiamento, um homem com mandado de prisão em aberto foi detido por policiais do 16º BPM (Olaria), com auxílio da tecnologia de videomonitoramento urbano. A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana).

Ao todo, cerca de 3.200 policiais militares foram empregados, distribuídos em base amentos estratégicos e roteiros ostensivos, além de ocupar 65 torres de observação e atuarem em 18 pontos de interceptação entrevista, inclusive com detectores de metais.