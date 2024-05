Pasta atuou com cerca de 1,1 mil agentes com foco no ordenamento urbano e do trânsito - Robert Gomes / Seop

Pasta atuou com cerca de 1,1 mil agentes com foco no ordenamento urbano e do trânsitoRobert Gomes / Seop

Publicado 05/05/2024 11:22 | Atualizado 05/05/2024 13:45

show da Madonna, em Copacabana, na noite deste sábado (4), mais de 2 mil itens irregulares, como garrafas de vidro, facas e grelhas de churrasco. A pasta atuou com cerca de 1,1 mil agentes com foco no ordenamento urbano e do trânsito.



De acordo com o balanço divulgado pela secretaria, as equipes aplicaram 366 multas e removeram 156 veículos estacionados irregularmente. Durante a fiscalização, um motorista foi flagrado realizando cobrança no “tiro”, prática ilegal. Segundo a pasta, o taxista cobrou R$ 200,00 a um turista para uma corrida que, em média, custaria cerca de R$ 60,00. Um veículo de aplicativo também foi pego realizando cobrança indevida e foi constatada a atividade de transporte pirata.



Durante a noite deste sábado (4), os agentes também atuaram no apoio à segurança pública. Em patrulhamento, uma equipe prendeu dois homens por tentativa de furto, um terceiro foi detido por dano à uma viatura da Seop, além da apreensão de um adolescente por furto. Ao todo, a secretaria apreendeu 59 objetos perfurocortantes.



As ações da Seop também desmontaram quatro cercadinhos feitos por ambulantes ilegais na praia, em frente ao palco. Os cercadinhos estavam marcados com sacos de areia e caixas de cerveja. Os guardas municipais realizaram, ainda, duas abordagens para coibir churrasqueiras acesas, prática que é proibida nas praias do Rio. Rio - A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal apreenderam, durante o, em Copacabana, na noite deste sábado (4), mais de 2 mil itens irregulares, como garrafas de vidro, facas e grelhas de churrasco. A pasta atuou com cerca de 1,1 mil agentes com foco no ordenamento urbano e do trânsito.De acordo com o balanço divulgado pela secretaria, as equipes aplicaram 366 multas e removeram 156 veículos estacionados irregularmente. Durante a fiscalização, um motorista foi flagrado realizando cobrança no “tiro”, prática ilegal. Segundo a pasta, o taxista cobrou R$ 200,00 a um turista para uma corrida que, em média, custaria cerca de R$ 60,00. Um veículo de aplicativo também foi pego realizando cobrança indevida e foi constatada a atividade de transporte pirata.Durante a noite deste sábado (4), os agentes também atuaram no apoio à segurança pública. Em patrulhamento, uma equipe prendeu dois homens por tentativa de furto, um terceiro foi detido por dano à uma viatura da Seop, além da apreensão de um adolescente por furto. Ao todo, a secretaria apreendeu 59 objetos perfurocortantes.As ações da Seop também desmontaram quatro cercadinhos feitos por ambulantes ilegais na praia, em frente ao palco. Os cercadinhos estavam marcados com sacos de areia e caixas de cerveja. Os guardas municipais realizaram, ainda, duas abordagens para coibir churrasqueiras acesas, prática que é proibida nas praias do Rio.

Ao longo da noite, as equipes distribuíram 320 pulseiras de identificação para crianças. Também foram registradas 10 abordagens de orientação a praticantes de esportes aquáticos, como stand up e canoa havaiana, que estavam proibidos na orla. A GM-Rio atuou em conjunto com a Capitania dos Portos, na fiscalização e monitoramento do tráfico aquaviário durante o show com foco na segurança. Ainda foi registrado o salvamento de um casal no mar, que estava com dificuldade para retornar à areia.



O espetáculo marcou o encerramento da turnê "The Celebration Tour" em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora Madonna.

Polícia Militar

apreendido 161 objetos perfurocortantes nos diversos pontos de bloqueio e revista nas ruas de acesso à Praia de Copacabana. Entre esses itens estão facas, facões, tesouras e estiletes. A corporação informou que que 33 pessoas haviam sido conduzidas para as delegacias do bairro. Ainda durante a noite, um homem foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial. A corporação ainda não divulgou um balanço final de prisões e apreensões durante a apresentação. Até 00h17, a Polícia Militar haviae revista nas ruas de acesso à Praia de Copacabana. Entre esses itens estão facas, facões, tesouras e estiletes. A corporação informou que que 33 pessoas haviam sido conduzidas para as delegacias do bairro. Ainda durante a noite, um homem foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial. A corporação ainda não divulgou um balanço final de prisões e apreensões durante a apresentação.