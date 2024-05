Samara Mapoua foi abordada com cinco pessoas na Avenida Brasil - Reprodução / Redes sociais

Samara Mapoua foi abordada com cinco pessoas na Avenida BrasilReprodução / Redes sociais

Publicado 05/05/2024 11:09 | Atualizado 05/05/2024 11:59

Rio - A influenciadora Mapoua deixou a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, neste sábado (4). De acordo com o advogado Vinicius Ponte, houve um atraso por conta de um erro na classificação do presídio, mas a jovem deixou a prisão à noite.

O alvará de soltura da influenciadora foi expedido na sexta-feira e Adriana Jesus, mãe dela, chegou no presídio ainda pela manhã de sábado para buscar a filha. Nas redes sociais, ela publicou um vídeo soltando fogos e agradecendo o apoio após a decisão favorável da Justiça.

Mapoua responde por porte ilegal de arma de fogo e estava presa desde segunda-feira (29), quando o desembargador Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho entendeu que a defesa da influenciadora agiu "de má-fé" pela solicitação de três pedidos de habeas corpus por três dias seguidos.

O advogado Vinicius Ponte, em suas redes sociais, afirmou que não há limites para impetração de habeas corpus e classificou a decisão como "aberração jurídica".

"Na legislação vigente, não existe limites para impetração de habeas corpus, podendo ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive até por quem acusa. Como não existe, na legislação vigente, um desembargador cassar a decisão de um dos seus pares de ofício só por mero capricho, com alegação de que a defesa entrou com três habeas corpus. Cabe ressaltar que o que nobre desembargador não falou é que o habeas corpus concedido foi no nome de um advogado diverso dos dois primeiros negados. Na minha opinião, a decisão desse desembargador é uma aberração jurídica que deveria ser analisada pela Corregedoria de Justiça", escreveu.

Essa é segunda passagem de Mapoua pela cadeia desde que foi presa em flagrante no dia 26 de março, por porte ilegal de arma de fogo . Na ocasião, ela estava em um carro com outras cinco pessoas na Avenida Brasil, altura de Olaria, na Zona Norte, quando o veículo foi abordado pela Polícia Militar.

Segundo os agentes do 22° BPM (Maré), o automóvel estava em "atitude suspeita" e foi dada a ordem de parada para abordagem e revista. Dentro do carro, foram encontradas uma arma com munições e seis celulares. Todos foram encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso), onde a influenciadora afirmou ser a dona do revólver.