Turista gravava relato em Copacabana quando foi roubado Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/05/2024 12:06 | Atualizado 05/05/2024 12:25

Rio - Um turista do Maranhão, região Nordeste do Brasil, gravou o momento em que teve o celular roubado em Copacabana, neste sábado (4). Sérgio Moura fazia um relato sobre a movimentação para o show de Madonna, poucos minutos após chegar à orla, quando teve o aparelho arrancado da sua mão.



Nas imagens é possível acompanhar a correria logo após o roubo. Também dá para ouvir o momento em que a vítima alcança o criminoso e pede o celular de volta.



Homem grava momento em que é assaltado em Copacabana antes do show de Madonna. Sérgio gravava um relato sobre a multidão de fãs na praia quando teve o celular puxado por um criminoso neste sábado (4). #ODia



Créditos: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/qSY9Rxcipr — Jornal O Dia (@jornalodia) May 5, 2024

"Galera eu provavelmente vou ficar sem sinal, porque olha isso aqui! E a gente ainda nem conseguiu ver o palco", descrevia o maranhense, que veio ao Rio com amigos para o show da Rainha do Pop.



Ao DIA, Sérgio contou que perseguiu o ladrão, mas acabou se acidentando no meio da multidão.



"Quando ele pegou o celular eu não pensei duas vezes e sai correndo atrás. Eu acho que por eu ser alto, eles não esperavam que eu fosse atrás, mas fui. Cheguei a bater a cabeça e cortar a orelha, mas no fim do vídeo alcanço o ladrão e derrubo ele no chão. No mesmo instante a polícia chegou e me deu o suporte necessário", relatou.



Como o roubo ocorreu antes do show, Sérgio preferiu não registar a queixa para não perder a apresentação da diva e conseguir curtir o momento com os amigos.



Ele está bem, apesar do machucado, e ainda brincou no X (antigo Twitter) dizendo que o celular "está intacto".

Ladrão jogado na lixeira

Outro caso que viralizou nas redes sociais mostra populares jogando um suspeito de ter furtado um celular em uma caçamba de lixo , na noite deste sábado (4), na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, horas antes do show de Madonna. De acordo com testemunhas, ele estava tentando realizar furtos no local.

Nas imagens é possível ver o suspeito levando vários socos e chutes de outros homens, enquanto é arrastado em direção a caçamba e jogado dentro dela.

MORRENDO! Fãs de Madonna jogam ladrão no lixo, após tentativa de furto.



pic.twitter.com/x8lLXIMD25 — UpdateCharts (@updatecharts) May 5, 2024

Após a agressão, um outro homem fecha a caçamba e bate com força na tampa. Ao redor, diversas pessoas riem e festejam com o desfecho da situação.

Apreensões







Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido por policiais do 16º BPM, em Copacabana, com auxílio da tecnologia de videomonitoramento urbano. A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP.



Com pontos de bloqueio e revista para acesso à praia de Copacabana, a Polícia Militar divulgou durante madrugada que apreendeu 161 objetos perfurocortantes nos diversos pontos de bloqueio e revista de Copacabana.Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido por policiais do 16º BPM, em Copacabana, com auxílio da tecnologia de videomonitoramento urbano. A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP.