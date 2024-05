Quando os bombeiros chegaram, Thomas Silva, de 29 anos, já estava morto - Reprodução

Publicado 05/05/2024 11:53

Rio - Um motociclista morreu, na manhã deste domingo (5), após colidir com uma van na Avenida Dom Hélder Câmara, altura do bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Thomas Silva, de 29 anos, já estava morto quando os militares chegaram.

A corporação informou que os bombeiros do quartel do Méier foram acionados às 7h para a colisão, na altura do n° 336.

A Polícia Civil também foi acionada para realizar a perícia no local. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a via não precisou ser interditada e o trânsito apresenta boas condições.