Silvana Oliveira, de 33 anos, veio de São Paulo com os amigos para o show da Madonna - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 05/05/2024 09:59 | Atualizado 05/05/2024 13:46

icônico show da cantora Madonna em Copacabana, uma legião de fãs optou por prolongar a experiência e ignorar o cansaço. Alguns, decidiram estender a celebração, aproveitando o domingo (5) ensolarado com mergulhos no mar sob o céu azul, já outros usaram a areia como cama. O espetáculo marcou o encerramento da turnê "The Celebration Tour" em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora americana. Rio - Após o, uma legião de fãs optou por prolongar a experiência e ignorar o cansaço. Alguns, decidiram estender a celebração, aproveitando o domingo (5) ensolarado com mergulhos no mar sob o céu azul, já outros usaram a areia como cama. O espetáculo marcou o encerramento da turnê "The Celebration Tour" em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora americana.

after, comandado pelo DJ Pedro Sampaio, e ainda tiveram energia para aproveitar a praia de Copacabana ao nascer do sol. Diretamente de Perdigão, no interior de Minas Gerais, o bancário Fagner Antônio, de 34 anos, fez uma jornada de bate e volta apenas para o show, e ainda vai ficar na cidade até a noite para curtir cada minuto no Rio. Depois de uma noite intensa embalada pelos sucessos de Madonna, os fãs emendaram o êxtase do show com uma festa animada no, e ainda tiveram energia para aproveitar a praia de Copacabana ao nascer do sol. Diretamente de Perdigão, no interior de Minas Gerais, o bancário Fagner Antônio, de 34 anos, fez uma jornada de bate e volta apenas para o show, e ainda vai ficar na cidade até a noite para curtir cada minuto no Rio.

"Agora, é preparar para voltar porque eu fiz bate volta, cheguei 8h da manhã de ontem e vou embora 21h. Curti até o último minuto do show, vi o nascer do sol e agora vou aproveitar os pontos turísticos do Rio. Cheguei a tirar um cochilo na praia e agora eu quero conhecer mais o Rio. Ainda estou em êxtase com o show, foi impecável e histórico, vai ficar marcado para sempre. Ela entregou nada menos do que eu já esperava. Apesar de estar sem dormir e cansado, valeu a pena demais e faria tudo de novo", enfatizou Fagner, que é fã da cantora há 15 anos.

o público foi de 1,6 milhão de pessoas. A performance da artista foi dividida em sete atos, com 26 músicas principais. Esta foi a quarta apresentação da Rainha do Pop no Brasil, na volta ao país após 12 anos. A artista subiu ao palco com uma hora de atraso, às 22h37, em meio à gritaria do público. A cantora escolheu unhas das cores verde, amarelo e azul em referência à bandeira do Brasil para se apresentar no megashow na praia de Copacabana. De acordo com a Riotur,. A performance da artista foi dividida em sete atos, com 26 músicas principais. Esta foi a quarta apresentação da Rainha do Pop no Brasil, na volta ao país após 12 anos.

Fãs de carteirinha, o policial militar aposentado, Rogério Oliveira, de 56 anos, e o marido Ronaldo Nascimento, estiveram nos quatro shows da Madonna pelo Brasil. Para eles, a apresentação em Copacabana se destacou como o ápice da experiência. Decididos a prolongar a magia do espetáculo, optaram por sentir o calor do Rio e aproveitar a praia antes de retornarem para Vitória, no Espírito Santo.

"A gente saiu do show, foi para uma boate, tomamos café da manhã e agora vamos pra praia curtir esse dia lindo. Estamos ficando na casa de uma amiga nossa, mas nem vamos pra lá desencasar, só depois de curtir o Rio. Apesar da correria e das 8 horas dentro do ônibus, continua valendo por ser a Madonna. A gente assistiu todos os shows dela no Brasil e pra mim esse foi o melhor. A parte que entrou o pessoal do Brasil contagiou bem a galera, quando a Anitta estava também chamou muita atenção", ressaltou Rogério em entrevista ao DIA.

A participação eletrizante de Pabllo Vittar no show da Madonna não apenas adicionou um toque brasileiro à noite, mas também se destacou como o ponto alto para muitos fãs, que a consideraram sua parte favorita do espetáculo. "Eu tinha uma expectativa, mas foi melhor, parecia que eu estava em um sonho. Quando a Pabllo entrou eu fiquei literalmente radiante de ver aquele momento tão perto de mim, de trazer a cultura do Rio e do Brasil, esse momento foi contagiante. Apesar de não conseguir ficar tão perto, deu pra curtir muito bem com os telões", contou a vendedora Silvana Oliveira dos Santos, de 33 anos, que veio de São Paulo com os amigos para a apresentação.

Sem pressa para voltar para casa, o grupo optou por não comprar passagens de volta. Com o intuito de recuperar as energias depois do espetáculo, os amigos que vieram de São Paulo emendaram na praia. O trio planeja garantir mais uma diária no hotel, para ter um descanso antes de encerrar a aventura. "Chegamos na quinta-feira e nem sabemos quando vamos voltar. Ficamos no after e estamos curtindo agora, vamos ficar pela praia e meio-dia é o checkout do hotel, mas vamos tentar pegar mais uma diária pra descansar. Se não der, vamos pra rodoviária direto e voltar pra São Paulo, mas com a gente é assim mesmo, tudo é aventura e vale muito a pena pra curtir esse momento aqui", ressaltou Silvana.

Vestindo o icônico traje de Madonna em "Hung Up", o administrador Matheus Sá, de 27 anos, veio de Miguel Pereira, no interior do Rio, para ver a Rainha do Pop pessoalmente pela primeira vez. Sozinho, ele foi um dos fãs que escolheram prolongar a experiência pós show. O rapaz fez amizade com um grupo animado, e juntos decidiram estender a noite, em uma boate próxima ao Copacabana Palace. "Fiquei até agora ouvindo Madonna, e ainda fomos praticamente retirados porque a boate ia fechar, mas por mim eu ficaria mais. Agora, vou tentar descansar um pouco na casa da minha amiga e depois vou curtir o Rio antes de voltar pra Miguel Pereira", disse.



Preparado para o show e o calor do Rio, o técnico de Segurança do Trabalho, Jonathan Alves, de 38 anos, levou um cooler para não gastar com os valores superfaturados em Copacabana e nem para perder o lugar na areia. Após o espetáculo, o rapaz aproveitou para tirar um cochilo na areia, enquanto o namorado estava de olho nas bolsas. "Agora, vamos aproveitar essa praia com esse sol do Rio porque ainda hoje vamos embora. Tirei um cochilo na areia, enquanto um fica acordado o outro descansa, e agora vamos renovar as energias no mar", afirmou.

movimentar a economia do Rio em R$ 293,4 milhões. O valor é 30 vezes maior do que os R$ 10 milhões investidos pela prefeitura do Rio em patrocínio. Os dados estão em um estudo feito por órgãos municipais. A pesquisa leva em consideração os gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea. Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes afirmou que nos próximos anos, o mês de maio receberá novos shows históricos. O espetáculo de Madonna deve. O valor é 30 vezes maior do que os R$ 10 milhões investidos pela prefeitura do Rio em patrocínio. Os dados estão em um estudo feito por órgãos municipais. A pesquisa leva em consideração os gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea. Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes afirmou que nos próximos anos, o mês de maio receberá novos shows históricos.

"Daqui pra frente, maio vai ser o mês de celebrar a mais incrível de todas as cidades! Vai ter sempre alguém pra bater o recorde de público anterior. O Rio é desejado pelo mundo. Temos que ter orgulho disso. Os desafios são muitos mas nós vivemos em lugar especial. Vamos cuidar e ter carinho com nossa cidade. Demos um show nessa semana da Madonna! Viva o Rio e os cariocas!", escreveu.

Madonna, que abriu a apresentação com “Nothing Really Matters”, teve o espetáculo dividido em sete partes: ‘It’s a Celebration’, ‘The Storm’, ‘Living for Love’, ‘Ballroom’, ‘The Beast Within’, ‘Madonna’ e ‘Billie Jean / Like a Virgin’.

