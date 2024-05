Celulares e documentos recuperados por agentes do 2º BPM (Botafogo) - Divulgação

Publicado 05/05/2024 12:50

Rio - A Polícia Militar prendeu dois suspeitos e apreendeu dois adolescentes por furtos na madrugada deste domingo (5) na Zona Sul do Rio. A primeira dupla havia cometido o crime na Praia do Flamengo, enquanto os jovens estavam no Leblon.

De acordo com a PM, os adolescentes estavam praticando furtos contra pedestres que caminhavam pelo Leblon. Após abordagem, os agentes do 23º BPM (Leblon) apreenderam um celular que havia sido levado pela dupla e a ocorrência foi encaminha à 14ª DP (Leblon).

Já na Praia do Flamengo, os dois suspeitos foram presos logo após cometerem um furto. Agentes do 2º BPM (Botafogo) estavam em patrulhamento e flagraram a ocorrência, que foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat). Com os assaltantes, os militares apreenderam dois celulares e documentos.