O empresário Nuno Vasconcellos, diretor de O Dia e do Portal iG, compartilhou em suas redes sociais neste sábado, 26, um discurso do ex-presidente Ronald Reagan, falecido em 2004, para ressaltar o compromisso dos veículos com a população brasileira. Confira o texto na íntegra:

"Faço minhas as palavras de Ronald Reagan. Porque é nisso que acredito e fui educado. Respiro essa liberdade, é meu oxigênio. O Brasil, o mundo e, sobretudo, os políticos precisam muito refletir sobre destinos da nossa nação. Esse discurso também reflete nossa linha editorial aplicada ao Portal iG e ao jornal ODia. Nós só existimos enquanto servirmos à população com independência e transparência em tudo que publicamos. Nem sempre temos sucesso, falhamos algumas vezes porque somos humanos.O que nunca podemos esquecer é a quem servimos: ao povo brasileiro!", destacou Nuno.