Luciana Gimenez compartilha fotos de ensaio sensual no Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 27/07/2022 13:45

Rio - Luciana Gimenez, de 52 anos, usou as redes sociais, na terça-feira, para compartilhar registros dos bastidores de seu novo ensaio fotográfico sensual. Nas fotos, publicadas no Instagram, a apresentadora aparece fazendo topless, coberta por uma peça de tricô na cor verde. "Até que verde ficou bom", escreveu ela sobre a roupa.

fotogaleria

Recentemente, Luciana utilizou seu perfil na rede social para refletir sobre sua relação com o corpo. No post, a apresentadora afirmou compreender que a mudança é inevitável, mesmo que desejasse manter a silhueta de quando tinha 22 anos de idade.

"Cheguei em uma fase que o corpo está diferente, está mais maduro. Parece que ele vai amadurecendo de acordo com os meus pensamentos. Mas será mesmo que é legal envelhecer? É um processo natural do ser humano, mas acharia tudo de bom estagnar nos 22 anos e progredir só em pensamentos e atitudes", contou aos seguidores. "Malho desde nova e trabalho como modelo desde os 14 anos. Sempre fui fitness e consciente do meu corpo. Evito fritura e bebida alcóolica. Se engordo um pouquinho, entendo minha alimentação e consigo voltar para o meu peso ideal saudavelmente. Acho realmente que o segredo de uma pele bonita, de um corpo melhor e de um cabelo saudável é a alimentação. Também lido com a ansiedade fazendo esporte, terapia e conversando comigo mesma", revelou.