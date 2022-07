Bruna Biancardi passa por cirurgia após boatos de término com Neymar Jr. - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi passa por cirurgia após boatos de término com Neymar Jr.Reprodução/Instagram

Publicado 27/07/2022 14:42

Rio - Bruna Biancardi usou as redes sociais para revelar que passou por uma cirurgia de emergência na última terça-feira. Em postagem nos Stories do Instagram, a namorada de Neymar Jr. tranquilizou os fãs ao explicar que já está em casa se recuperando do procedimento realizado em um hospital de São Paulo.

fotogaleria

"Ontem, passei por uma cirurgia de emergência para resolver o problema daquele meu dente/inchaço que eu estava há alguns dias. Já estou bem e em casa. Tenho que ficar de repouso alguns dias, mas logo volto para explicar como foi", declarou a influenciadora em post feito nesta quarta-feira.

Até o momento, Bruna e Neymar não se pronunciaram sobre os boatos de que teriam terminado o namoro recentemente. No início de julho, o jogador do Paris Saint-Germain surgiu sem a aliança de compromisso em um jantar com amigos. A influenciadora, por sua vez, chegou a ficar afastada das redes sociais durante quase uma semana. As últimas postagens em que os dois aparecem juntos foram feitas após uma festa junina na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio.