Roberto Carlos faz show em São PauloLeo Franco / AgNews

Publicado 28/07/2022 08:05 | Atualizado 28/07/2022 09:05

Rio - Roberto Carlos se apresentou em uma casa de shows de São Paulo na noite desta quarta-feira. Na ocasião, o Rei relembrou a situação em que mandou um fã calar a boca. O cantor explicou para o público o que aconteceu e pediu para os fãs não ficarem envergonhados de pegar a rosa.

"Não fiquem tímidos na hora de pegar as rosas! Quero ser muito claro, o que eu disse não foi para a plateia, foi para um cara que estava dizendo a todo tempo que queria uma rosa. Aí eu fiquei bravo e ,quando fico com reiva (sic), nem a Juma segura", brincou ele no palco, fazendo referência a personagem de Alanis Guillen em 'Pantanal', da TV Globo, e o modo que ela fala. A plateia se divertiu com o comentário.

Vale lembrar que Roberto já declarou que é fã do remake da novela . "Sou noveleiro daqueles, dá nove da noite não tem jeito (pra ver Pantanal), as vezes assisto também a (novela) das sete e a das seis. Como sou ocupado não consigo ver todas, mas a das nove assisto sempre ‘pantanár’ (sic). Uma novela maravilhosa. Programas eu vejo também. A televisão pra mim é uma diversão", afirmou.

Entenda o caso:

Roberto Carlos ficou chateado com o público presente em seu show no Qualistage, na Zona Oeste do Rio, no dia 13 de julho. O cantor de 81 anos se aborreceu com o tumulto na frente do palco antes da música que dá liberação para os fãs ganharem a tão disputada rosa entregue por ele. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, ao DIA.



Em um vídeo que circula na internet, é possível notar a revolta do cantor com a situação. Enquanto cantava o sucesso "Como é Grande o Meu Amor Por Você", Roberto Carlos se estressou com os gritos de um fã e disparou: "Cala a boca, p*rra". Rapidamente, o artista retomou a canção e seguiu com o show.