Roberto Carlos se apresenta em resort na Praia do Forte, na Bahia, nesta quinta-feira -

Roberto Carlos se apresenta em resort na Praia do Forte, na Bahia, nesta quinta-feira

Publicado 10/06/2022 10:28

Rio - O Rei Roberto Carlos se apresentou com o projeto "Emoções" em um resort na Bahia, nesta quinta-feira. Durante coletiva de imprensa antes do show, o cantor falou sobre Anitta, revelou que é fã de "Pantanal" e também falou sobre o Dia dos Namorados.

fotogaleria

Roberto não confirmou se vai passar o dia 12 de junho sozinho ou acompanhado, mas deu um conselho aos casais. "Eu tenho aprendido com os namorados, não tenho muito a ensinar não [risos]. Eu tenho aprendido muito com eles, viu. O conselho que eu dou é que se amem, se respeitem, né, e que aproveitem aquilo tudo que o amor oferece. Não desperdicem nada", disse o cantor, segundo o portal iBahia.

O Rei também falou sobre a volta aos palcos após a pandemia da covid-19. "É uma alegria grande voltar a trabalhar. Eu fiquei dois anos e meio sem fazer nada, sem sair de casa, só de casa para o estúdio porque andei gravando algumas coisas, algumas músicas, enfim…e só saí para fazer o especial [de fim de ano da Globo] no ano passado, com todos os protocolos possíveis, vamos dizer assim…Enfim, mas eu estou contente de voltar e principalmente às vésperas do dia dos namorados, que tem tudo a ver comigo", afirmou.

Parcerias

Questionado sobre uma possível parceria com a cantora Anitta, Roberto Carlos contou que não pretende fazer parcerias com artistas nesse momento. "Anitta é uma grande artista, eu respeito muito ela, admiro a capacidade dela, a maneira com a qual ela conduz a carreira dela, é fantástica. A Anitta tem conseguido coisas aqui e lá fora maravilhosas. A cabeça dela tem um senso de profissionalismo muito grande. Eu não pretendo fazer parceria com ela, ou com outro artista neste momento. A verdade é essa. Não tenho nada contra. Se a Anitta me apresentar algo e me interessar não descarto. Ela tem construído muito bem o repertório dela", disse.

Fã de "Pantanal"

O Rei contou que adora filmes e novelas. Atualmente, ele não perde nenhum capítulo de "Pantanal". "Cinema não dá pra ir não. Vejo filmes em casa. É meio complicado ir ao cinema [por causa da fama e também da idade]. Sou noveleiro daqueles, dá nove da noite não tem jeito [para pra ver Pantanal], as vezes assisto também a [novela] das sete e a das seis. Como sou ocupado não consigo ver todas, mas a das nove assisto sempre ‘pantanár’ [SIC]. Uma novela maravilhosa. Programas eu vejo também. A televisão pra mim é uma diversão", afirmou.