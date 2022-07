Maria Lina afirma que está com pulga - Reprodução / Instagram

Maria Lina afirma que está com pulgaReprodução / Instagram

Publicado 28/07/2022 12:32 | Atualizado 28/07/2022 12:36

Rio - A influenciadora digital Maria Lina usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para falar com os seguidores sobre estar sofrendo com picadas de pulgas. No Instagram, ela afirmou já ter medicado o cachorro contra os insetos, mas que os mesmos continuam pela casa, deixando-a "cheia de coceira".

fotogaleria

"Tenho um negócio para contar para vocês. O David estava se coçando, achamos pulga nele. Passamos remédio, coleira, e passou, não estava mais se coçando. Não achamos nada nos gatos. Pensei que as pulgas estavam nos animais e que se eles não estavam mais se coçando, não tinha mais pulga", iniciou a influencer via stories.

Maria contou que decidiu dormir na sala, mas não aguentou ficar no local por conta da coceira que sentia. "Na barriga, no braço, na perna. Cheia de coceira. Não é coceira de algo picando, é uma coceira de algo andando em você. Peguei a lanterna do celular, coloquei na pele e não vi nada", contou.

"Não me toquei que seriam as pulgas, achei que tivesse acabado. Saí com muita raiva da sala. Cheguei no quarto, tirei toda a roupa, joguei no chão. Até esqueci de tomar banho, nem imaginei o que poderia ser. Só hoje de manhã pensei que poderia ser a pulga. Deitei na cama, consegui dormir, mas acordava às vezes para me coçar um pouco", explicou. "Achava que tinha acabado. Vou ter que dedetizar a casa. Achei que quando acabasse neles, acabaria na casa. Mas está na casa. Não está neles, mas está em mim! Passou para mim... Estou com pulga, de novo", finalizou.