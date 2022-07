Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, comemora aniversário ao lado dos sobrinhos Romeu e Gael - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2022 09:21 | Atualizado 29/07/2022 09:26

Rio - Juliana Amaral, irmã do ator Paulo Gustavo — que faleceu vítima da Covid-19 em 2021 —, usou as redes sociais para publicar uma foto da celebração de seu aniversário de 42 anos. No Instagram, a assistente de produção compartilhou um registro em que aparece ao lado dos sobrinhos, Romeu e Gael, de 2 anos, frutos do casamento do ator com o dermatologista Thales Bretas.

"Titia ama muito vocês! Três leões numa foto", escreveu ela na legenda da imagem, onde aparecem prontos para soprar as velas do bolo, fazendo referência ao signo do zodíaco dos três.

Em seu perfil pessoal, o viúvo de Paulo Gustavo aproveitou para fazer uma homenagem à Juliana. "Parabéns, Juliana Amaral, meu amor! Que você continue carinhosa, trabalhadora, engraçada, rápida, sensível, divertida e tudo o mais que você é, por muitos e muitos anos! Sempre com muita saúde e força para correr atrás dos seus sonhos e conquistar tudo o que quiser! Conte com o irmão aqui que a vida te deu! Te amo!", desejou Thales. "Parabéns, minha leonina feroz! A primeira da minha família de 3! Muitas alegrias na vida por vir", completou o dermatologista.