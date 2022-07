Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022 - AFP

Publicado 29/07/2022 14:55

Rio - Will Smith voltou às redes sociais, nesta sexta-feira, para publicar o primeiro vídeo em que se pronuncia sobre o tapa que deu no rosto de Chris Rock durante a última cerimônia do Oscar, em março deste ano. O ator de 53 anos pediu desculpas ao humorista e sua família, além de desabafar sobre a polêmica que teve início na mesma noite em que foi venceu o prêmio de melhor ator pelo filme "King Richard: Criando Campeãs".

"Falo diretamente a você, Chris. Peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui se estiver pronto para conversar", diz o artista, que ainda explicou o motivo de não te se desculpado com Chris no momento em que retornou ao palco para receber sua primeira estatueta, alegando que "estava tudo confuso naquele momento". "Eu tentei contato, mas a mensagem que me veio é a de que ele não está pronto para conversar. Quando ele estiver, ele virá falar comigo", afirmou.

Smith continuou o pronunciamento pedindo perdão aos familiares do humorista, que foi agredido após fazer uma piada com o fato da esposa de Will, Jada Pinkett-Smith, estar careca, o que é consequência de uma doença que a atriz enfrenta chamada alopecia. "Eu vi uma entrevista da mãe dele e essa foi uma das coisas daquele momento, eu não estava pensando. Eu não percebi quantas pessoas se machucaram com aquele momento", declarou o ator norte-americano.

"Passei os últimos três meses revendo e entendendo as nuances e complexidades do que aconteceu naquele momento. Não vou tentar falar sobre tudo isso agora, mas posso dizer a todos vocês que não existe nenhuma parte de mim que acha que aquele foi o jeito certo de me comportar naquele momento. Não existe nenhuma parte de mim que acha que aquele foi o melhor jeito para lidar com os sentimentos de desrespeito ou insulto", esclareceu Smith, que disse ter tomado a atitude considerando a histórico negativo que tem com Chris Rock.

Depois, o ator de "Um Maluco no Pedaço" encerrou o desabafo de quase seis minutos dividindo algumas reflexões que teve desde o episódio: "Desapontar pessoas é meu maior trauma. Eu odeio quando decepciono as pessoas. Então me dói emocional e psicologicamente por saber que não me portei de acordo com a imagem que as pessoas tinham de mim. O trabalho que estou tentando fazer é... Tenho um profundo remorso e estou tentando ter remorso sem ter vergonha de mim mesmo."

"Sou humano e cometi um erro e estou tentando não pensar em mim como um pedaço de m*rda. Eu sei que foi confuso e chocante, mas prometo que estou devotado e comprometido a colocar luz, amor e alegria no mundo. Se você ficar aqui, prometo que poderemos ser amigos novamente", finalizou ele.

Relembre

A polêmica se iniciou na cerimônia do Oscar 2022, quando Will Smith se revoltou com uma piada do comediante Chris Rock sobre a esposa do ator. Na ocasião, o humorista brincou com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, que é consequência direta da alopecia, doença autoimune que causa a queda dos cabelos. Poucos segundos após a "piada", Will subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Chris, cena que se tornou o assunto mais comentado da noite.

O incidente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões em todo o mundo. Após receber o prêmio máximo para um ator em Hollywood, Smith chorou e pediu desculpas aos convidados e à Academia pelo incidente. “Faço loucuras por amor”, alegou. Dias depois, Will renunciou à posição como membro da Academia, e ainda foi suspenso por 10 anos.

Seu Oscar, conquistado por sua atuação em "King Richard", não pôde ser tomado pois seria ilegal para a Academia retroceder com o prêmio. Mas ele não estará na festa do ano que vem para entregar, como reza a tradição, o Oscar de melhor atriz. Ele pode ser indicado por seus próximos trabalhos, mas não poderá estar presente na cerimônia para receber um prêmio eventual.

