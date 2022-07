Leandro Hassum fala sobre obesidade e motiva fãs - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2022 13:39

Rio - Leandro Hassum, de 48 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para falar sobre o tratamento que tem feito contra a obesidade. No Instagram, o ator, que já realizou uma cirurgia bariátrica em 2014, contou sobre seu emagrecimento e aproveitou para motivar os seguidores.

"A cara cansada? Sim! Mas sigo no foco de manter a saúde. Tantas coisas para sonhar e realizar… Quero ir longe e alto… Muito alto. Me orgulho de cada degrau. A foto (meio que me exibindo risos) não é apenas para mostrar resultado e vaidade. Não! É para quem sabe te ajudar dizendo: 'não deixe o desânimo e o cansaço impedirem você de ter saúde'. Vontade de não ir à academia, tenho diariamente. Mas sei que é parte fundamental no tratamento da minha doença: obesidade", iniciou na legenda de um registro em que aparece sem camisa.

"A obesidade não tem cura, mas tem tratamento. Procure bons profissionais da área da saúde e 'bora' viver muito e realizar muito. Tenho um orgulho de falar sou obeso, sim, mas estou tratando minha obesidade", afirmou.

Em novembro de 2020, o ator usou a rede social para falar dos seis anos da cirurgia bariátrica que realizou, ratificando que sua decisão não tinha relação com a questão estética, mas sim, com a preservação da saúde. "Tinha acabado de completar 41 anos em 2014 e percebi que já não conseguia ter a vida ativa, que apesar dos meu 150 kg, sempre tive. Nunca foi vaidade e sim saúde", contou.

"Fui e sou criticado. Antes o bullying eram meus quilos a mais. Hoje são meus quilos a menos. Assumo que por um tempo me incomodou. Inclusive e principalmente a atitude de 'amigos' que ao longo da minha caminhada rumo aos 85 kg tentaram me detonar, debochar, ridicularizar... Enfim, criando memes e muitas vezes até grupos de Whatsapp onde eu era a piada", desabafou, na época.

"Mas, ao longo do tempo, percebi que ter coragem de mudar incomoda. Acreditar no seu talento, saber que toda minha trajetória de 30 anos de carreira não é, nem foi construída somente pela minha obesidade. Hoje quero dar parabéns aos dois da foto. Um não é nada sem o outro. Aliás, cada um do seu jeito são lindos. SIM estou me auto elogiando sim. Faça isso com você também", aconselhou na publicação de uma foto em que mostrava seu antes e depois.

"Se ame sempre e do jeito que você se sentir feliz. Lembrando apenas: obesidade é uma doença crônica e tem tratamento. Diversos tipos, não apenas cirúrgico. Procure um profissional de saúde e cuide-se, por se amar não para agradar nem A e nem B", concluiu.