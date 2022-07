Murilo Huff e Marília Mendonça - Reprodução

Murilo Huff e Marília MendonçaReprodução

Publicado 29/07/2022 16:57

Rio - Murilo Huff usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para fazer um apelo aos seus fãs. Em postagem no Twitter, o cantor pediu que os internautas parem de compartilhar vídeos em que o sertanejo aparece no velório da cantora Marília Mendonça, que morreu em 5 de novembro do ano passado, vítima de um acidente aéreo. O artista fez um breve desabafo sobre como se sente ao ver os registros do momento na internet.

"Turma, sei que vocês não fazem por mal, mas gostaria de pedir aos fcs (fã-clubes) que parassem de postar vídeos meus do dia do velório da Marília. Foi o pior dia da minha vida, e todas as vezes que vejo eu lembro dele é não é legal. Fiquem à vontade pra postar vídeos de bons momentos nossos", escreveu Murilo, que recebeu o apoio dos seguidores.

Recentemente, Murilo recebeu a ex-sogra, dona Ruth, e Leo, seu filho do relacionamento com Marília, no palco de um show que realizou em Goiânia, na 1ª Edição do Festival Luan City. Na ocasião, a mãe da eterna Rainha da Sofrência presenteou Murilo com um quadro, que tinha a foto dele com o filho, e falou da emoção subir ao palco com Léo pela primeira vez no show do cantor. "Não tem como não se emocionar. Vim trazer o Léo, pela primeira vez no palco", disse ela. "Será que o papai está feliz? A força de vocês nos ajuda demais", comentou o sertanejo.