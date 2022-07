Fotos! Rafa Kalimann e José Loreto vão à praia juntos no Rio

Rio - Rafa Kalimann e José Loreto foram flagrados curtindo um dia de praia juntos, nesta sexta-feira. O ator e a ex-BBB estiveram na praia da Joatinga, Zona Oeste do Rio, acompanhados de amigos, além de Bella, filha do Tadeu de "Pantanal", e Sofia, sobrinha da apresentadora. Os famosos aproveitaram para descansar na areia, enquanto se divertiam com outras pessoas presentes.

José e Rafa também usaram as redes sociais para compartilhar alguns registros da diversão. A influenciadora ostentou o corpão em fotos que posa de biquíni, além de mostrar o piquenique que realizou com a criançada. Já o ator foi aos Stories do Instagram para publicar apenas uma imagem do almoço com a filha, qu eé fruto do antigo casamento com Débora Nascimento.

