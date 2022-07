Boninho e Ana Furtado curtem passeio em shopping

Rio - Boninho aproveitou a sexta-feira (29) para encontrar os amigos em um shopping, na Barra da Tijuca. Ana Furtado, esposa do diretor, também esteve no local para almoçar com uma amiga e depois encontrou com Bella, sua filha com Boninho.

Recentemente, Boninho posou ao lado de Tadeu Schmidt e comentou os preparativos para a próxima edição do "Big Brother Brasil" . "BBB23 está ON!! Segura que vem coisa boa", disse. Já Ana Furtado anunciou sua saída da TV Globo . "Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo. Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares. O que fiz com muito amor. Ganhei ainda um presente lindo: o convite do Domingão, que me deu um final quase poético: comecei nessa emissora dançando, na abertura da novela Explode Coração em 1995, e terminei assim, dançando e feliz, na final do 'Dança dos Famosos'. Mais eu, impossível!", comunicou.