Taís Araújo vive duas personagens na novela ’Cara e Coragem’ - Walter Lobato / Reprodução Internet

Taís Araújo vive duas personagens na novela ’Cara e Coragem’Walter Lobato / Reprodução Internet

Publicado 29/07/2022 19:37

Rio - Torta de climão! Taís Araujo não deixou passar despercebido um tweet que mencionava seu nome nesta sexta-feira (29). Uma jovem vazou no Twitter o que estava rolando em uma reunião de trabalho da noiva com a presença da atriz.



fotogaleria

"Minha noiva tá em reunião com a Taís Araujo e a Taís, no meio da conversa com o time de sustentabilidade, colocando lace. Que reuniões de trabalho são essas", escreveu a jovem. "Agora a Taís cismou que quer ficar mais por dentro dos projetos. Ela jura que entende alguma coisa", escrevveu a internauta.



Mas ela não esperava que a própria Taís fosse ver os tweets. "Acho importante saber como as empresas que eu trabalho atuam. Responsabilidade social/ ambiental deveria ser uma agenda moral de todo cidadão, não acha?", questionou a atriz.