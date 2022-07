Iza ostenta corpão em fotos de biquíni durante passeio de barco - Reprodução/Instagram

Iza ostenta corpão em fotos de biquíni durante passeio de barcoReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2022 21:39 | Atualizado 29/07/2022 21:43

Rio - A cantora Iza usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar as fotos de um passeio de barco que realizou na companhia do esposo, o produtor Sérgio Santos. A artista surgiu belíssima nos cliques em que aparece vestindo um biquíni mínimo na cor roxa, evidenciando o corpão da famosa.

fotogaleria

Na legenda da postagem, Iza citou uma das canções do novo álbum de Beyoncé, intitulado "Renaissance". "Virgo's groove", escreveu ela, que ainda esbanjou romance com um vídeo em que troca um beijão com o marido. Os fãs não perderam tempo e encheram a artista de elogios: "Musa", disse a atriz Cris Vianna. "Que linda", comentou Tays Reis. "A beleza da gata é natural", destacou uma seguidora.

Recentemente, em entrevista ao DIA, a carioca de 31 anos falou sobre seu segundo álbum de estúdio , previsto para ser lançado ainda este ano. Prestes a se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio, em setembro, Iza surge ainda mais madura em seus lançamentos mais recentes. "Eu tenho cada vez mais coragem de falar e fazer aquilo que eu quero fazer, e hoje entendo que amadurecer como artista é isso. Tem a ver com você se sentir confortável com as suas ideias e mostrá-las sem ter garantia de como vão enxergar isso, porque elas são verdades para mim", declarou.

Confira: