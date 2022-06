Iza no clipe de seu novo single, ’Fé’ - FOTOS Divulgação

Publicado 19/06/2022 07:00

Rio - Uma diva que nunca foge à luta. Com sua força, determinação e, acima de tudo, fé, Iza conquistou o Brasil, estabeleceu seu lugar na indústria da música e já construiu, em apenas sete anos de carreira, um legado inspirador. Em entrevista ao DIA, a cantora dá detalhes de seu lançamento mais recente, fala sobre sua trajetória de vida e revela mais sobre a produção do novo álbum, que está a caminho.

Nascida e criada em Olaria, na Zona Norte do Rio, Iza sempre foi uma mulher capaz de acreditar. Estrela dos hits "Dona de mim", "Pesadão" e "Meu talismã", a cantora de 31 anos transformou muitos de seus sonhos em realidade. "Fé, para mim, é acreditar em alguma coisa. Não precisa ser um santo, uma seita, uma crença ou um culto. Basta acreditar que o que rege a sua vida é o amor”, diz.

"Eu tenho a minha fé, a minha crença e acredito que, se a gente não acredita em nada, a vida fica um pouco mais complicada do que o normal. A fé me acompanha todos os dias e acredito que ter fé é acreditar até naquilo que você tem medo de sonhar".

Em seu novo single, "Fé", lançado no dia 2 de junho, a cantora solta a voz para falar mais sobre sua história, desde a infância até o crescimento da carreira. Com uma letra impactante, Iza aborda temas como resiliência, desigualdade, preconceito e as dificuldades que precisou enfrentar para chegar onde está hoje.



"A gente recebe mensagens negativas de muitas formas e a ideia da música veio disso. De não me enxergar nos lugares, de ver os filmes, desenhos e novelas dizerem para mim, em silêncio, que eu não poderia estar lá. Isso é uma forma de criar obstáculos e de nos colocar para baixo", declara a cantora.



Durante sua vida, Iza afirma ter encontrado diversas pedras no caminho que quase a convenceram a desistir, e que também interferem na trajetória de muitos brasileiros. "Eu estudei em escola particular, isso foi um grande privilégio na minha vida, mas dá pra imaginar que eu era a única aluna preta. E quando você é criança e adolescente isso não é tranquilo. Então, eu acho que o meu primeiro ‘corre’ foi esse: nunca desistir do sistema de educação, da faculdade”, conta a artista, que sempre teve o incentivo da mãe, Isabel, para não desistir de seus sonhos.

"Outro momento difícil, em que pensei em desistir, foi quando larguei meu trabalho e minha antiga área para investir no meu canal. A ideia era criar um portfólio para vender show, só que as coisas não aconteciam e eu precisava ajudar a colocar dinheiro em casa. Eu via minha mãe trabalhando em três escolas e a gente ainda fazia sanduíche pra vender. Ela conversou muito comigo sobre não desistir e acreditar 100% em mim, sempre me dizendo que eu deveria estar onde eu quisesse. Foi um momento crucial. Esse foi um dos principais ensinamentos dela”.

Apesar de ter sido criada pela mãe e pelo pai, Djalma, na música "Fé" Iza retrata uma realidade que não viveu, mas que faz parte da história de muitas pessoas ao seu redor: o abandono paterno. "Eu tive o privilégio de ser criada pela minha mãe e meu pai, mas eu quis manter a frase ‘minha coroa me criou sozinha’ na composição, porque eu sei que é uma realidade para uma grande parte da nossa população: mães solteiras que precisaram se dividir em muitas", revela.

Na canção, Iza quis mostrar ao seu público que ninguém está sozinho e atingiu seu objetivo. As respostas positivas dos fãs começaram a chegar com rapidez. O clipe, lançado este mês, já ultrapassa quatro milhões de visualizações no YouTube, mas o impacto causado pelo single vai muito além dos números. "Eu queria muito que as pessoas se identificassem com a mensagem, se não, jamais lançaria. E as respostas que chegaram até mim têm sido muito positivas", comemora a cantora.

No clipe, que tem direção da própria Iza, a artista contracena com um balé formado por 50 dançarinos, que interpretam as lutas, obstáculos e dores de sua jornada. "Eu amo azul, vermelho, branco e marrom e queria muito usar cores primárias, para valorizar essa coisa abstrata. A escolha do estúdio branco foi para dar essa noção de infinito, de não saber que horas eram, quando era, uma coisa atemporal mesmo. Queria ser o mais minimalista possível. Queria que as pessoas fossem a mensagem do clipe", explica.

A música "Fé" é mais um passo dado a caminho do novo álbum, que também vai contar com as faixas "Gueto" e "Sem Filtro". O disco será lançado ainda este ano e promete uma versão renovada da cantora. "Acho que podem esperar mais descobertas minhas. Com certeza, uma artista mais segura. Talvez vocês conheçam um lado meu que eu também não conheço, coisas que eu não consigo me expressar falando, e sim cantando", antecipa.



Em sua nova era, as composições da artista, sempre cheias de ânimo, resistência e mensagens de superação, representam uma Iza mais madura, corajosa e ainda mais segura de si. "Eu tenho cada vez mais coragem de falar e fazer aquilo que eu quero fazer, e hoje entendo que amadurecer como artista é isso. Tem a ver com você se sentir confortável com as suas ideias e mostrá-las sem ter garantia de como vão enxergar isso, porque elas são verdades para mim".



Com uma carreira em ascensão e dando voz a muitos brasileiros, Iza deixa claro que sua jornada está só começando. "Eu costumo dizer que sonhar é de graça. A gente nunca sabe o que vem pela frente. Nunca imaginei que viveria de música, apesar de desejar muito. Acho que o importante é ter coragem de sonhar sempre. Tenho certeza que ainda vou realizar um monte de sonhos que eu ainda nem sonhei".

*Giovanna Durães é estagiária, sob supervisão de Tábata Uchoa