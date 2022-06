Ivete Sangalo arrasa com um vestido de zebra - reprodução do instagram

Ivete Sangalo arrasa com um vestido de zebra reprodução do instagram

Publicado 19/06/2022 05:00

Rio - 'A nova oncinha'. É assim que a consultora de imagem e estilo Sophia Marins avalia a febre da estampa de zebra nas produções. As listras em preto e branco que remetem ao animal estão em alta e já conquistaram várias famosas. Bruna Marquezine, Maisa Silva, Sabrina Sato e até Ivete Sangalo já surgiram usando a nova tendência em seus looks.

fotogaleria

"O 'animal print' (estampas ou padronagens imitando animais) está em alta nas últimas temporadas de moda. Mas podemos até dizer que a tendência da zebra é a nova oncinha. O motivo para isso é que a zebra remete a listras, só que listras mais fashionistas. Elas têm uma pegada mais moderna e geométrica. O animal print é uma moda que sempre volta. E a principal tendência desse ano é a estampa de zebra. A padronagem resgata uma nostalgia dos anos 80", comenta a profissional.

Sophia ressalta que o visual pode ser adotado por pessoas de todos os estilos e idades. "É uma tendência que serve para todos porque pode ser no clássico preto e branco e mais discreto ou colorido e bem chamativo em seu tamanho e forma. Vai depender do estilo de cada pessoa", destaca a consultora, que ensina a usar a tendência na produção do look.

"Pode ser usada em uma peça de ponto focal no look, quando você quer chamar atenção naquela parte. Ou seja, uma blusa, calça ou acessórios, como bolsa, cinto ou sapato, por exemplo. Quem quer dar um toque de modernidade e ser mais sutil, pode adotar a estampa de zebra nos acessórios por exemplo. Já quem deseja chamar mais atenção, pode se jogar na “trend”. Qualquer peça no look que você usar a estampa, automaticamente, dá um “up” na produção. A zebra combina com todas as cores! Desde produções monocromáticas vibrantes, até color blocking, que é a mistura de cores fortes, nos seus tons favoritos. A inserção da zebra nos looks é “must-have”", avalia Sophia.